Style et audace sont au rendez-vous de cette vente privée Cosmoparis

Cosmoparis, c’est la marque de chaussures audacieuse qui propose des collections ultra tendances au féminin. Sa collection est disponible en vente privée. Shoppez votre paire de shoes à petit prix !

La vente privée Cosmoparis

Cosmoparis mise sur l’audace du design et les belles matières pour créer des collections exclusivement féminines qui ne passent pas inaperçues.

Ses beaux souliers en cuir et velours de cuir affichent des coupes parfaites, des couleurs, des rayures et des motifs, des clous argentés, des strass effet bijou et plein d’autres détails fantaisie pour un style assuré et assumé !

Cette vente privée nous propose plein de modèles de chaussures pour toutes les occasions. On craque pour ses escarpins chics et haut perchés, ses sandales à talons fins, larges ou compensés, ses espadrilles, ses nus-pieds et mules ouvertes, ses mocassins, slippers et ballerines, quelques boots, ses sneakers et grosses baskets style Dad shoes.

Zoom sur quelques jolies paires de chaussures disponibles sur cette vente privée :

On se chausse tendance à prix doux. Ces chaussures affichent des remises autour de 50%.

La vente privée Cosmoparis est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 juin 2020.

Chaussez rapidement vos nouvelle chaussures ! BazarChic prévoit l’expédition de votre commande sous 48 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures Cosmoparis ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Cosmoparis est terminée ?

Retrouvez les collections de chaussures Cosmoparis sur Sarenza.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

