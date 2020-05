UpCircle : Testez ces cosmétiques upcyclés

UpCircle crée des cosmétiques bio à base d’ingrédients naturels et de… déchets ! Fous ces Anglais ? Pas tant que ça. Venez découvrir UpCircle à l’occasion de cette vente privée très écolo !

Les cosmétiques UpCircle

L’idée d’UpCircle est née en 2015 à Londres, quand William Brightman réalisa l’immense quantité de marc de café jeté chaque jour par les cafés londoniens.

Le marc de café, cet ingrédient naturel aux multiples usages et vertus beauté : exfoliant pour le corps, gommage pour le visage, tenseur contre les cernes, arme anti-cellulite… Ca serait dommage de ne pas en faire quelque chose.

Stop au gâchis et vive l’upcycling !

UpCircle récupère ainsi le marc de café mais aussi :

les coques d’argan, déchet de la production d’huile,

les résidus d’épices chai,

les noyaux d’abricot.

Ces déchets naturels sont mélangés à des huiles essentielles (camomille, géranium, patchouli, menthe poivrée, eucalyptus, thym, romarin…) et autres ingrédients naturels (beurre de karité, d’huile de coco…) pour donner une gamme de soins bio, écologiques et vegans.

Le tout est présenté dans des packaging recyclables.

La vente privée UpCircle

Rendez-vous chez Private Green, pour découvrir les cosmétiques UpCircle à prix doux !

La marque y propose des crèmes pour le visage, baumes nettoyants, masques détoxifiants, sérums visage, gommages corps et visage, savons exfoliants, mais aussi des coton tiges en bambou biodégradables et des carrés de mousseline de coton et bambou bio lavables.

Tous ces produits sont disponibles à moitié prix.

La vente privée de cosmétiques UpCircle est ouverte chez Private Green jusqu’au 5 juin 2020.

Anna Brightman, sœur de William et créatrice d’UpCircle, nous parle en VO de l’exfoliant pour le corps à base de café, beurre de karité et mandarine, son utilisation et ses bienfaits pour la peau :

