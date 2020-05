Testez les bienfaits du lait de chèvre avec les cosmétiques Pin Up Secret

Posted by -

Découvrez les cosmétiques Pin Up Secret ! Des soins au lait de chèvre, efficaces et naturels, disponibles à prix doux en vente privée.

La vente privée Pin Up Secret

Pin Up Secret est une marque de cosmétiques naturels au lait de chèvre enrichis en sels de la Mer Morte. Elle crée des soins doux pour le visage et le corps, adaptés aux peaux sensibles et aux peaux à problèmes.

Elle nous présente une sélection de ses produits à l’occasion d’une vente privée chez Showroomprivé.

On découvre en rayon :

un savon-masque au lait de chèvre,

une crème hydratante sans huile au pH neutre,

une crème précieuse au lait de chèvre,

un masque purifiant oxy-minéral à la cire d’abeille et à la boue naturelle de la Mer Morte,

un soin doux exfoliant au lait de chèvre,

un peeling visage sans grain,

un gommage corporel Secret de Soie aux sels de la Mer Morte et aux huiles de germe de blé et d’amande douce,

un baume corporel nourrissant Secret de Velours.

Le produit phare Pin Up Secret : le savon au lait de chèvre Secret Teint Précieux, un best seller !

Un produit fait main de façon artisanale à utiliser au quotidien en savon ou une à deux fois par semaine en masque facial pour un grain de peau affiné en douceur.

Ses points forts :

une mousse nettoyante fine et onctueuse,

une efficacité pour réguler l’excès de sébum,

une action anti-imperfections : élimine les impuretés et désobstrue les pores

Testez les bienfaits du lait de chèvre et des minéraux de la Mer Morte au travers de ces cosmétiques naturels.

Beauté Privée affiche des remises autour de 40% sur ces produits.

Le vente privée de cosmétiques Pin Up Secret est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 17 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez les soins doux Pin Up Secret ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Pin Up Secret est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.