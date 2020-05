Vente privée Converse : les indispensables de notre shoesing casual

Elles ont leur place dans notre placard à chaussures depuis des décennies. Elles reviennent régulièrement sur le devant de la scène mode. Les baskets Converse arrivent en vente privée ! On file chez Showroomprivé s’en shopper une paire ou deux !

La vente privée Converse

Les célèbres baskets en toile Chuck Taylor All Star sont les indispensables de tout shoesing !

Faut dire qu’elles ont tout pour plaire ! Un design original, un style facile à porter qui s’accorde avec tous les looks du quotidien, un embout renforcé qui les rend quasi increvables.

Alors quand elles nous font les yeux doux, et surtout les prix doux, on n’hésite pas à s’en shopper une paire !

On retrouve ici les modèles basiques de la marque : les tennis basses OX et les montantes HI. Elles sont déclinées dans les coloris classiques : noir, blanc, gris, bleu marine, rouge, bordeaux, écru et rose et disponibles de la pointure 36 à 53.

Cette vente ne s’adresse pas forcément aux collectionneurs de Converse, car ici, pas de chichi, que de l’uni !

Comptez 45 € (au lieu de 65 €) pour une paire de Converse basses et 49 € (au lieu de 70 €) pour une paire de montantes.

La vente privée Converse est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 19 mai 2020 à 8h.

Impatients de chausser vos nouvelles Converse ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les indémodables baskets Converse ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Converse est terminée ?

Retrouvez toute la collection sur l’e-shop Converse.

