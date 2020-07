Colorisi : le maquillage naturel, vegan et rechargeable à prix doux

Posted by -

Colorisi expose ses produits de maquillage naturels, vegan et rechargeables en vente privée. On craque sur ses beaux produits à petits prix !

La marque Colorisi

Colorisi est une marque française de produits de maquillage naturels certifiés vegan et cruelty free par PETA.

Elle crée des lignes innovantes, formulées à base d’ingrédients naturels, respectueuses de la peau et de l’environnement.

Son actif phare antioxydant : le café

Autre particularité : ses packagings. En plus d’être élégants, ils sont rechargeables.

La vente privée Colorisi

Colorisi est l’invitée du site de ventes privées Private Green.

La marque y présente ses lignes de maquillage :

des rouges à lèvres dans un tube rechargeable, et des recharges,

dans un tube rechargeable, et des recharges, des fards à paupières hydratant,

hydratant, un crayon yeux noir pigmenté pour un regard intense,

noir pigmenté pour un regard intense, le mascara Long Lasting Lashes noir fortifiant,

noir fortifiant, du fond de teint fluide hydratant et protecteur,

hydratant et protecteur, des anti-cernes aux pigments réflecteurs de lumière,

aux pigments réflecteurs de lumière, des poudres compactes , terres cuites , illuminateurs et blush à utiliser dans des palettes rechargeables,

, , et à utiliser dans des palettes rechargeables, du vernis à ongles 9-free, base et top coat.

Parmi les ingrédients, on retrouve des extraits de café, d’orge, de jojoba, de la cire de candelilla et d’abricot, de l’huile d’argan, de karanja, de bourrache, d’avocat, de macadamia, de ricin et d’abricot, du beurre de karité…

Ces produits sont accompagnés d’accessoires, pinceaux de maquillage et palettes rechargeables.

Tous les articles présentés affichent des remises autour de 40%.

La vente privée de maquillage Colorisi est ouverte chez Private Green jusqu’au 29 juillet 2020.

La vente privée Colorisi est terminée ?

