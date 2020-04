Vente privée Collistar : les cosmétiques innovants venus d’Italie

Collistar crée des gammes beauté complètes made in Italy. Testez l’efficacité de ses soins à prix doux à l’occasion de cette vente privée.



La vente privée Collistar

Collistar est la marque italienne de cosmétiques innovants. Présente dans les domaines de la beauté et du bien-être, elle propose chez Showroomprivé ses lignes de soins en vente privée.



On se shoppe des produits pour tous les besoins et routines beauté du quotidien :

des soins du visage avec des produits anti-âge régénérants, liftants et revitalisants, des contours des yeux, des soins hydratants et nettoyants,

La vente privée Collistar est l’occasion de tester ces produits innovants à prix doux.

Elle est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 mai 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les produits de beauté Collistar ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

En savoir plus sur Collistar

Collistar propose, parmi ses nombreux produits, une ligne de cosmétiques naturels et innovants : Collistar Natura. Ces produits sont composés à 95% d’ingrédients d’origine végétale.



Retrouvez les produits Collistar Natura sur cette vente privée comme le gel douche doux hydratant et régénérant, la crème essentielle transformiste, l’oléo essence précieuse.

Cette vente privée Collistar est terminée ?

Retrouvez les cosmétiques Collistar chez Marionnaud.

Jetez aussi un œil aux bon plans beauté annoncés sur le blog !

