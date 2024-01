Vente privée Cocosolis Organic : cosmétiques naturels

Craquez pour les soins Cocosolis à prix doux en vente privée et ajoutez un peu d’huile et une touche d’exotisme à votre routine beauté !

Cocosolis Organic

Betty Bencheva et Plamen Stefanov ont lancé Cocosolis en 2016.

Leur volonté : proposer des cosmétiques bio aux ingrédients 100% naturels dans des packagings design.

Composés à base d’huiles bio de qualité supérieure pressées à froid, les soins Cocosolis offrent une expérience sensorielle complète, alliant efficacité, esthétique, texture et senteur.

La vente privée Cocosolis

La marque originaire de Bulgarie vient présenter ses produits en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour découvrir et tester les cosmétiques Cocosolis.

En rayon, des soins pour le visage, le corps et les cheveux sous forme d’huile, de sérum, de beurre, de mousse et de lotion.

Les adeptes de la marque y retrouveront leurs produits fétiches :

GLOW : l’huile sèche pailletée illuminatrice

SKIN : l’huile anti-cellulite, l’huile anti-vergétures

MANGO, MONOÏ, CHOCO, ANANAS, ALOHA, CITRO : les huiles sublimatrices visage et corps

UOMO : l’huile sublimatrice pour homme

NOUGAT : le beurre corporel scintillant

SPF30, SPF50 : les lotions solaires protectrices

SOLIS : la mousse bronzante

COOL : l’après-soleil rafraichissant et apaisant

HAIR : l’huile cheveux 3-en-1

GROW : le sérum de croissance capillaire

Tous ces soins sont à prix doux.

La vente privée Cocosolis est ouverte chez BazarChic jusqu’au 9 janvier 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins Cocosolis ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Cocosolis est terminée ?

Retrouvez les soins Cocosolis chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans cosmétiques annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



