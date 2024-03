Vente privée Coccinelle : maroquinerie italienne

Offrez-vous un sac tendance sur cette vente privée Coccinelle ! Design, couleurs et prix doux, ils ont tout pour plaire !

Coccinelle

Eleonora Pujia et Vinciane Stouvenaker ont créé Coccinelle, une marque italienne de maroquinerie féminine et pétillante.

Pour les créatrices, le sac doit s’accorder à la personnalité de chacune. Aussi doit il être facile à porter au quotidien.

Formats, poids, matières sont donc étudiés pour créer des sacs parfaits pour toutes les femmes.

L’accent est mis sur le design et le côté pratique pour offrir des modèles adaptés à tous les looks et toutes les envies !

La vente privée Coccinelle

Coccinelle est l’invitée de BazarChic. La marque y expose sa collection maroquinerie le temps d’une vente privée. Et nous, on profite des petits prix pour se trouver notre nouveau compagnon du quotidien.

Une chose est sûre : design, couleurs et détails sont au rendez-vous ! Avec un touche de fantaisie.

On craque pour ces sacs à main et mini bags, ces pochettes élégantes, ces sacs à bandoulière, ces sacs seau, sacs bourse et sacs portés épaule, ces cabas, ces bananes et sacs à dos. On peut aussi opter pour la petite maroquinerie assortie : porte-monnaie, portefeuille, trousse et vanity, étui à lunettes et même protège-passeport pour les globe-trotteuses !

Côté style, on a de la couleur, des imprimés, des motifs ajourés,

Et côté matière, du cuir lisse, texturé, métallisé, matelassé, clouté, du nubuck, de la toile brodée de sequins ou couverte de fourrure synthétique style moumoute.

Zoom sur quelques sacs disponibles sur cette vente privée :

Une sélection haute en couleurs donc. Et une collection à laquelle on va pouvoir succomber grâce aux réductions !

Compter 50% de remise en moyenne.

La vente privée de sacs Coccinelle est ouverte chez BazarChic jusqu’au 6 mars 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac Coccinelle ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Coccinelle est terminée ?

Retrouvez les sacs Coccinelle chez Spartoo.

