Vente privée Coach : sacs et accessoires

Adoptez un sac authentique et tendance à prix doux sur cette vente privée Coach et entrez ainsi dans la grande communauté des Coachies !

La maison Coach

Inspirée par l’effervescence de New York, sa ville natale, Coach crée des lignes de maroquinerie et accessoires des plus audacieuses.

La marque américaine mixe tradition avec des pièces artisanales confectionnées dans de belles matières et modernité avec des détails et finitions tendances. Sans oublier la qualité, pour créer des pièces durables pour le plus grand plaisir des Coachies, les fans de la marque !

La vente privée Coach

Envie d’adopter votre nouveau compagnon du quotidien ? Rendez-vous chez BazarChic pour profiter des réductions sur les sacs Coach !

La marque new-yorkaise nous propose à prix doux de nombreuses pièces de sa collection. En rayon : des sacs portés épaule et des cabas, des sacs à bandoulière et sacoches, des sacs à main, des pochettes, des sacs à dos et de la petite maroquinerie.

Zoom sur quelques pièces sympas à s’offrir sur cette vente privée ?

Et avec ceci ? Des foulards, écharpes et étoles, des ceintures et gants de cuir.

Le tout est à prix réduits ! Toutes ces pièces affichent des remises autour de 55%. Et à ces prix-là, ça part très vite !!

La vente privée Coach est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 octobre 2023.

