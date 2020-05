Venez découvrir Clever Beauty : les vernis frenchy green et anti-gaspi

En quête de produits de beauté plus écolo ? Testez Clever Beauty et ses jolis vernis naturels et anti-gaspi. Ils sont à prix doux en vente privée.

La marque Clever Beauty

Maëva a crée Clever Beauty dans le sud de la France. Son créneau : la beauté astucieuse !

La marque innovante propose une gamme de vernis à ongles à la fois green, vegan, de haute qualité et de fabrication française.

Les produits sont sans perturbateurs endocriniens et sans agents allergisants. Ils sont composés avec des solvants biosourcés à base de coton, de maïs et de manioc.

Autre innovation de Clever Beauty : son flacon anti-gaspi.

Parce que l’on jette toujours de précieuses gouttes de vernis restées inatteignables au fond du flacon, la marque a imaginé un bouchon qui d’une pression descend le pinceau pour aller chercher ces dernières gouttes.

En voici la démonstration en vidéo :

La vente privée de vernis Clever Beauty

La marque est l’invitée du site de ventes privées écolo Private Green et y propose ses produits à petits prix.

On retrouve donc toute sa collection de vernis à ongles aux jolies teintes, à la fois tendances et intemporelles, sont les noms sont inspirés des personnalités de la femme :

#1 Mystérieuse

#2 Conquérante

#3 Inspirante

#4 Fascinante

#5 Ambitieuse

#6 Spontanée

#7 Impulsive

#8 Passionnée

#9 Optimiste

#10 Pétillante

#11 Confiante

Ces vernis sont accompagnés du #12, le 2 en 1 : base et top coat, et d’un #indispensable : le dissolvant naturel à base de maïs, enrichi en huile de ricin.

Tous ces produits sont à petits prix ! Comptez 9,95 € pour un flacon, au lieu de 17,95 €.

La vente privée de vernis Clever Beauty est ouverte chez Private Green jusqu’au 5 juin 2020.

