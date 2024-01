Vente privée de chaussures Clarks : le top du shoesing citadin

Les fans de la célèbre marque anglaise ne rateront certainement pas ce bon plan chaussures ! La vente privée Clarks présente ses modèles phares à prix réduits.

Clarks

On les connait pour leur qualité, on les reconnait à leur style classique, on les porte pour leur confort et on les porte longtemps car elles sont increvables ! Les chaussures Clarks sont un must have des shoesings féminins et masculins.

Créée en Angleterre par deux frères, Cyrus et James Clarks, la marque chausse maintenant le monde entier avec élégance.

Sa chaussure emblématique : la desert boot, un classique intemporel décliné en modèles homme et femme.

La vente privée Clarks

La référence en matière de chaussure citadine en cuir au style so british nous propose ses collections pour toute la famille chez Zalando. On y courre profiter des réductions.

Cette vente privée offre des modèles à la fois tendances et intemporels pour toutes les saisons. On s’y chausse pour le quotidien et toutes les occasions.

Desert boots, chelsea boots, low boots, bottines zippées, escarpins, salomés, sling-back, babies et ballerines, derbys, sneakers, mocassins et chaussures bateau, nu-pieds et sandales Clarks défilent, en toute sobriété, à prix doux.

Zoom sur quelques beaux souliers disponibles sur cette vente privée :

Lignes classiques et détails raffinés en font des chaussures indémodables. Jeans, robes, tailleurs, tout leur va !

On craque pour ces beaux modèles à prix légers. Ils affichent tous des réductions autour de 50%.

La vente privée de chaussures Clarks est ouverte chez Zalando jusqu’au 28 février 2024.

J'y vais !

Cette vente privée Clarks est terminée ?

Retrouvez les collections chaussures sur l’e-shop Clarks.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…