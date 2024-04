Vente privée Chicosoleil : mode et accessoires bohèmes

Chicosoleil présente sa collection mode et accessoires en vente privée. Ensoleillez votre dressing avec ses pièces bohèmes et colorées.

Chicosoleil

Lancée par Stéphanie Krausch en 2016, Chicosoleil est une marque française de mode et accessoires réalisés à la main.

Installée à Paris, elle confectionne des vêtements féminins, sacs et chaussures fantaisie à porter sous le soleil, à la ville ou à la plage.

Ses collections affichent un style, des coupes et des imprimés résolument bohèmes.

La vente privée Chicosoleil

Chicsoleil vient illuminer notre journée shopping ! Son style bohème et ensoleillé se retrouve sur des robes courtes ou longues, des combinaisons et combi-shorts, des tops, chemises et blouses, des jupes, shorts et pantalons. On craque pour ses jolis imprimés floraux et colorés ! Direction le site BazarChic pour s’offrir ces petites merveilles.

Ces looks d’été sont accompagnés de chaussures décorées de fleurs, ainsi que des sacs, paniers en jute tressée et pochettes zippées.

Zoom sur quelques pièces et accessoires à acheter sur cette vente privée :

Toute la collection est à prix doux. Comptez autour de 60% de réduction.

La vente privée Chicosoleil est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 avril 2024.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolies robes et chaussures Chicosoleil ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

