Vente privée Timberland : Boots et chaussures pour l’aventure

Marchez tout-terrain avec les chaussures Timberland ! La marque américaine nous propose en vente privée une sélection de modèles robustes pour homme et femme.

La vente privée de chaussures Timberland

Branchée outdoor et nature, Timberland propose des collections de chaussures résistantes en cuir et velours de cuir, à la fois confortables et écologiques. Que ce soit pour partir à l’aventure ou affronter la jungle urbaine, Timberland a la paire de chaussures qu’il nous faut.

Cette vente privée nous présente quelques boots et baskets a adopter pour le quotidien à la ville, les activités en extérieur et les moments détente.

En rayon, sa célèbre 6-inch boot affiche de belles couleurs. On se shoppe aussi des chelsea boots, des boots en cuir et toile, des chaussures de randonnée, des derbys, des chaussures bateau, des baskets basses ou montantes, des sneakers aux lignes sportives, des slip-on et des tennis en toile.

Zoom sur quelques paires de chaussures disponibles sur cette vente privée :

On profite de belles réductions sur tous ces modèles.

La vente privée Timberland est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 novembre 2023.

