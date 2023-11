Adoptez de beaux souliers et marchez luxe et british avec cette vente privée de chaussures L K Bennett ! Les modèles toutes saisons sont proposés à prix doux.

L.K. Bennett London

C’est en 1990 à Londres que Linda Bennett, lança sa première boutique. Surnommée la reine des kitten heels, la créatrice propose des collections de chaussures de luxe citadines et accessibles. Le style est résolument british, à la fois classiques et audacieuses.

La vente privée de chaussures L.K. Bennett

C’est toute l’élégance britannique que l’on retrouve dans cette collection de chaussures féminines signée L.K. Bennett.

Cette vente privée de chaussures nous offre une chance d’adopter un de ses modèles magnifiques à prix réduits. Alors direction le site BazarChic pour découvrir la collection !

On se laisse séduire par l’allure so chic de ces beaux souliers en cuir lisse, coloré, métallisé, texturé façon croco, imprimés serpent, léopard ou zèbre.

Et on les adopte en version escarpins, sling-back et sandales à hauts talons ou kitten heels, nu-pieds et mules, ballerines et trotteurs, derbies, low boots, bottines et bottes.

Zoom sur quelques paire de chaussures disponibles sur cette vente privée :

Tous ces beaux modèles affichent de folles réductions !

La vente privée de chaussures L K Bennett est ouverte chez BazarChic jusqu’au 6 décembre 2023.

