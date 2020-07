Découvrez la collection été Couleur Pourpre à petits prix

Posted by -

Toutes les tendances chaussures de l’été sont à vos pieds avec cette vente privée Couleur Pourpre. Venez y shopper vos sandales à petits prix !

La vente privée Couleur Pourpre – collection été

Cannage doré, cuir tressé, lanières cloutées, imprimés animaliers… toutes les tendances chaussures été 2020 se retrouvent sur la collection Couleur Pourpre !

La marque parisienne est l’invitée du site de ventes privées BazarChic. Elle nous y propose une sélection de chaussures estivales chics et audacieuses.

En rayon, ses sandales plates et mules affichent moult détails originaux et tendances. Cuir tressé ou frangé, coutures contrastantes, lanières cordes nouées, brides cloutées ou frangées, liens à enrouler autour de la cheville, strass et cabochons effet bijoux, motifs léopard… les chaussures d’été Couleur Pourpre s’autorisent toutes les fantaisies !

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces jolies sandales sont à petits prix et affichent des remises de 50% et plus !

La vente privée de chaussures Couleur Pourpre est ouverte chez BazarChic jusqu’au 12 juillet 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les chaussures d’été Couleur Pourpre ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée de chaussures Couleur Pourpre est terminée ?

Retrouvez toute la collection été sur la boutique Couleur Pourpre.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr