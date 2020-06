Craquez pour les jolis chaussons en cuir Rose et Chocolat à petits prix

Rose et Chocolat chausse les enfants d’adorables chaussons en cuir souple. Cette vente privée nous propose ses jolis modèles fantaisie à prix doux.



Les chaussons Rose et Chocolat

Rose et Chocolat crée des chaussons pour les bébés et enfants étudiés pour le bon développement du pied et de la marche.

On le sait, ces chaussons en cuir cumulent les bons points :

ils protègent le pied tout en gardant la souplesse de mouvement

le cuir réduit la transpiration et les odeurs

grâce à la cheville élastiquée, ils s’adaptent à tous les pieds

leurs semelles anti-dérapantes empêchent de glisser

ils sont super jolis avec leurs motifs, empiècements et broderies fantaisie

La vente privée Rose et Chocolat

La marque nous propose chez BebeBoutik une grande sélection de modèles pour les bébés et les enfants pointure 18 à 32. Elle équipe ainsi les plus petits dès qu’ils se mettent debout pour les premiers pas. Elle les suit à la crèche et à l’école maternelle avec des chaussons pratiques et faciles à enfiler.

Zoom sur quelques chaussons super mignons pour filles et garçons disponibles sur cette vente privée :

Ces chaussons en cuir sont vendus au prix unique de 16,95 € (au lieu de 29,90 €).

Profitez des réductions pour chausser les petits petons à la maison !

La vente privée Rose et Chocolat est ouverte chez BebeBoutik jusqu’au 25 juin 2020.

