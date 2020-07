Les looks arty Chacok défilent en vente privée

Osez la couleur et le style arty ! Adoptez les looks créatifs et colorés signés Chacok à l’occasion d’une vente privée mode des plus originales.

La vente privée Chacok

C’est tout le soleil et le tempérament de la Côte d’Azur dont elle est originaire, que la marque diffuse ici, avec ses jolies pièces féminines pleines d’audace. ☀

Couleurs vives, imprimés fleuris, motifs graphiques, détails fantaisie… s’affichent sur la collection de prêt-à-porter signée Chacok.

On craque pour son style unique et original ! Alors on s’empresse de visiter la vente privée Chacok pour y découvrir une belle sélection de tenues créatives aux matières nobles et motifs exclusifs. Direction le site Showroomprivé pour shoppez ses looks arty !

Plein de petites robes courtes ou longues dans une grande variété de coupes, d’imprimés et de couleurs, des combis, des tops et blouses, des pièces en maille, des pantalons et pantacourts, des leggings et sarouels, des jupes et shorts, des vestes, blazers, blousons et manteaux y défilent à petits prix.

Zoom sur quelques pièces pleines d’originalité disponibles sur cette vente privée :

La collection prêt-à-porter est complétée d’accessoires ceintures en cuir, bijoux et maroquinerie.

La vente privée est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 28 juillet à 8h.

J'y vais !

Impatiente de recevoir votre commande Chacok ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la vente privée Chacok ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur Chacok

Le saviez-vous ? Le nom de la marque Chacok est un mix du nom de sa créatrice Arlette Decock et de son surnom : le chat.

La première boutique Chacok a ouvert sous le soleil de la Côte d’Azur à Juan-les-Pins dans les années 70.

Coup d’œil en coulisses dans les ateliers de confection des collections Chacok :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr