Vente privée Center Parcs : week-ends et séjours nature

Et si on s’évadait quelques jours en pleine nature ! Center Parcs met en vente privée des week-ends, courts séjours et semaines complètes.

La vente privée Center Parcs

Un séjour Center Parcs, c’est vivre au calme dans un joli cottage planté au milieu des arbres, c’est plonger dans la piscine chauffée toute l’année et profiter de son décor exotique, c’est garer la voiture et se déplacer à vélo sur les petits chemins, c’est profiter d’activités sportives et ludiques en famille ou entre amis… Au programme : piscine et spa, tennis, VTT, tir à l’arc, parcours aventure…

Envie de vous programmer un week-end sport et détente ? Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour profiter de réductions sur les week-ends et séjours à Center Parcs.

Plusieurs destinations nous sont proposées :

Les Trois Forêts en Lorraine

Le Bois aux Daims dans la Vienne

Les Bois Francs en Normandie

Le Lac d’Ailette en Picardie

Les Hauts de Bruyères en Sologne

Village Nature Paris en Seine-et-Marne

Choisissez également parmi différentes gammes d’hébergement tout équipés (cottage confort, premium, VIP, exclusive) et de services pour profiter pleinement de votre séjour.

Envie de vous mettre au vert ? Offrez-vous un week-end, un court séjour ou une semaine complète dans un de ces domaines nature.

La vente privée Center Parcs est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 14 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Offrez-vous un séjour à Center Parcs ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

