Vente privée Catherine Osti : accessoires originaux et élégants

Envie d’accessoiriser vos tenues avec originalité et élégance ? Rendez-vous sur cette vente privée Catherine Osti pour dénicher des petites merveilles !



Catherine Osti

Venue de l’univers de la haute couture, la styliste Catherine Osti a créé sa marque éponyme, proposant des accessoires élégants entièrement réalisés en France, de la conception à la fabrication.

La collection se compose de manchettes, cols, mitaines et pochettes.

Ses pièces sont confectionnées dans de belles matières, soie, velours de soie, popeline de coton, lin, crêpe de laine, cuir d’agneau… Elles sont plissées, froncées, drapées, volantées, nouées et finement ornées de bijoux, dentelle de calais, pampilles et perles brodées à la main.

La vente privée Catherine Osti

La collection Catherine Osti défile en vente privée. Manchettes, cols et mitaines subliment toutes les tenues, avec élégance et originalité. Direction le site BazarChic pour s’offrir une pièce de luxe en profitant des réductions.

Ses manchettes se portent sur un pull, effet manches de chemise qui dépassent, ou bras nu, comme un bijou.

Il en est de même pour ses cols magnifiques qui vont sublimer la silhouette.

Ses écharpes et mitaines assorties rehausse une tenue classique.

Ses mitaines et pochettes en cuir joliment décorées viennent apporter la touche finale et originale à un look.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection d’accessoires est complétée de chemise et pulls en laine et cachemire, aux détails so chic !

Toutes ces pièces sont disponibles à prix réduits.

La vente privée Catherine Osti est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 novembre 2022.

