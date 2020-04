Vente privée Caterpillar Footwear : les chaussures tout-terrain

Les fameuses chaussures tout terrain Caterpillar sortent des chantiers pour compléter nos looks rock et casual. Direction Private Sport Shop pour profiter de la vente privée et se chausser robuste à prix doux.

La vente privée Caterpillar

Connue à l’origine pour ses bulldozers et autres engins de chantier, la marque américaine Caterpillar a diversifié sa collection pour équiper les ouvriers puis chausser hommes et femmes en mode workwear avec sa ligne Cat Footwear.

On connait bien ses produits phares : les Colorado, ces grosses boots en cuir montantes et renforcées, lacées sur des crochets à la cheville, avec languette matelassée cousue d’une large étiquette signée du logo CAT.

On retrouve ses modèles pratiques au quotidien, à la ville comme à la campagne ou à la montagne, accompagnés de chaussures plus citadines et de baskets.

Cette vente privée chausse hommes, femmes et enfants. On en profite pour shopper sa paire de CAT à prix réduits.

La vente privée Caterpillar est ouverte jusqu’au mercredi 22 avril 2020.

Le code promo Private Sport Shop

Restez chez vous ! En ce moment, profitez de la livraison gratuite dès 80 € d’achat avec le code promo HOME.

L’offre est valable jusqu’au 19 avril 2020.

En savoir plus sur Caterpillar

Coup d’œil aux boots Caterpillar Colorado avec ce clip réalisé à l’occasion des 25 ans du modèle phare de la marque :



