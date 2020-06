Cette vente privée Castaner va satisfaire vos envies d’espadrilles

Les espadrilles ont toujours leur place dans notre shoesing d’été ! On craque pour les jolis modèles présentés à prix doux sur cette vente privée Castaner !



La vente privée Castaner

Castaner, c’est la marque catalane qui a fait de l’espadrille populaire, une chaussure de luxe. C’est en vente privée sur le site BazarChic que l’on retrouve à prix doux ses modèles pour homme et femme.

La collection Castaner se compose d’espadrilles à semelles corde plates ou compensées, unies, à rayures ou carreaux, imprimées fleurs ou reptile, décorées de franges, laçages, broderies, pompons, bijoux, motifs ajourés, nœuds, fleurs, clous métalliques…

Côté matière, on retrouve la toile de coton classique, mais aussi du textile tissé, pailleté, du crochet, du cuir classique ou métallisé et du velours de cuir.

La marque a fait évoluer l’espadrille et la décline aussi en version sandales plates, à talons hauts ou compensés, multi-brides esprit spartiates, mules et nus-pieds pour l’été, ballerines, tennis et chaussures lacées, mocassins et slip-on.

Zoom sur quelques jolies espadrilles disponibles sur cette vente privée :

Le style Castaner est plutôt original et les lignes résolument modernes. Ainsi, ses souliers ne sont pas uniquement destinés à la plage.

On retrouve, sur certains modèles de ville en cuir, la semelle en corde caractéristique des espadrilles, clin d’œil de la marque à sa chaussure fétiche.

Toute la collection est à prix réduits !

La vente privée Castaner est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 juin 2020.

