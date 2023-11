Vente privée Casio : montres classiques, techniques et vintage

La célèbre marque japonaise Casio propose en vente privée sa gamme de montres sport et lifestyle pour homme et femme.

La vente privée Casio

Rendez-vous sur le site Showroomprive pour s’offrir un de ces modèles mythiques, techniques ou tendances. Il y en a pour tous les styles, des plus basiques aux plus sophistiquées !

On y retrouve ses montres à quartz classiques à affichage analogique et bracelet cuir lisse ou texturé, acier inoxydable, textile nylon, résine et silicone, les montres à fuseaux horaires World time et double affichage pour les grands voyageurs, les montres G-shock ultra résistantes, Illuminator, Tough Solar, les montres sportives à affichage numérique et chronographes étanches jusqu’à 100m, les modèles tendance vintage à bracelet métal doré ou argenté, quelques modèles femme, mais aussi des réveils et chronomètres.

Toutes les montres sont disponibles à prix réduits.

La vente privée Casio est ouverte jusqu’au 28 novembre 2023 à 8h.

Pourquoi choisir une montre Casio ?

En quête d’une nouvelle montre pour vous accompagner au quotidien et dans le temps ? Voici quelques bonnes raisons de choisir un modèle de chez Casio :

Casio est une marque de référence dans le domaine de l’horlogerie.

Lancée au Japon en 1946, elle est toujours très présente à travers le monde avec de nombreux modèles.

Casio propose une large gamme de montres pour tous les styles.

Look classique, esprit sporty, techno multi fonctions, tendance rétro ou geek, à bracelet acier, cuir ou silicone de toutes les couleurs… vous trouverez sûrement le modèle idéal à attacher à votre poignet.

Aussi, la marque semble no limit niveau design et possède en stock des montres des plus basiques et épurées aux plus excentriques, chargées et colorées !

Acheter une montre Casio c’est aussi opter pour une pièce iconique.

La marque continue de ré-éditer ses modèles vintage à succès. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas pris une ride. Ces montres sont parfaites pour tous les amateurs de looks rétro et les plus nostalgiques qui les ont portées dans leur lointaine jeunesse.

Craquez pour une montre accessible ! Nul besoin de vous ruiner pour vous offrir une belle montre Casio.

La collection se compose de modèles pour absolument tous les budgets. Comptez une vingtaine d’euros pour une montre basique.

Par contre, si vous souhaitez mettre le prix, Casio a aussi ce qu’il vous faut…

Misez sur une montre durable ! Les montres Casio sont ultra robustes et reconnues pour cela.

C’est ainsi que la marque japonaise a pu se faire une place de choix dans le monde l’horlogerie jusque là largement dominé par les montres suisses.

Envie d’une montre résistante et à toute épreuve, optez pour la célèbre G-Shock ! Imaginée pour un usage militaire, elle est faite pour vous accompagner dans vos aventures et loisirs les plus extrêmes.

