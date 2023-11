Vente privée Canyon : bijoux en argent et pierres

Canyon mixe argent et pierres pour créer des bijoux originaux à forte personnalité. Craquez sur ses bagues, bracelets, colliers et boucles d’oreilles à prix doux en vente privée.

Les bijoux Canyon

C’est en 1982 que le couple Jiathé et James Chevreuil lance la marque Canyon. Elle est créatrice, il est passionné de gemmologie. Ils s’inspirent de leurs nombreux voyages pour composer des collections de bijoux féminins, élégants et intemporels.

Spécialiste des bijoux en argent, Canyon propose des créations au style affirmé, ornées de pierres de toutes les couleurs : onyx, calcédoine, turquoise, topaze, améthyste, labradorite, grenat, malachite, quartz, pierre de lune, œil de tigre… mais aussi nacre et zircons.

La vente privée Canyon

La bijouterie Canyon présente sa collection en vente privée. Rendez-vous chez BazarChic pour admirer ces bijoux créatifs aux lignes luxueuses.

On se choisit à prix doux :

des bagues empierrées, fines ou imposantes

des bracelets multi-rangs de perles et breloques, bracelets tressés, chaînes et joncs ornés de pierres

des colliers à pendentifs pierres ou médaillons, chaines forçat

des boucles d’oreilles puces, créoles, pendantes, dormeuses

Zoom sur quelques bijoux disponibles sur cette vente privée :

Tous ces bijoux originaux sont proposé à prix doux et affichent des réductions autour de 60%-70%.

La vente privée de bijoux Canyon est ouverte chez BazarChic jusqu’au 26 novembre 2023.

