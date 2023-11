Vente privée Canadian Peak : mode outdoor

Amateurs d’activités outdoor, équipez-vous sur cette vente privée Canadian Peak. La collection de saison est disponible à prix légers !



Canadian Peak

Canadian Peak est une marque lancée en 2014 par le groupe Artextyl, spécialiste du sportswear d’hiver, aussi créateur de marques de mode outdoor telles que Geographical Norway ou Anapurna.

La marque française a pris pour logo la feuille d’érable, emblème du drapeau canadien pour affirmer la qualité de ses collections. Ses vêtements innovants sont conçus pour affronter toutes les météos jusqu’aux grands froids.

La vente privée Canadian Peak

Rendez-vous chez Showroomprivé pour retrouver ce spécialiste de la mode outdoor.

Canadian Peak nous présente une sélection de pièces pour homme, femme et enfant. On se compose des tenues pratiques pour nos randos en forêt, nos descentes à ski, nos sorties en montagne et toutes nos activités en extérieur. En rayon, on choisit parmi les coupe-vent imperméables, les nombreuses doudounes classiques ou light, courtes ou longues, les grosses parkas à capuche bordée de fausse fourrure, les vestes softshells techniques aux lignes sportives, les gilets zippés polaires et les sweat-shirts à capuche.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Style, confort, chaleur et technicité sont au rendez-vous.

Équipez-vous à prix doux pour les sports d’hiver ! Toutes ces pièces affichent des remises autour de 60%.

La vente privée Canadian Peak est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande chez Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Adoptez les looks outdoor Canadian Peak ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Canadian Peak est terminée ?

Retrouves les collections Canadian Peak chez Spartoo.

