Vente privée Canada Goose : doudounes et parkas

Offrez-vous un hiver bien au chaud grâce à cette vente privée Canada Goose. La marque propose ses doudounes et parkas à prix allégés.

Canada Goose

C’est en 1957 à Toronto que Sam Tick lance Metro Sportswear qui deviendra Snow Goose. Inspiré par la météo canadienne et ses hivers rigoureux, il créé des vêtements d’extérieur épais, matelassés, garnis de duvet. Ses pièces phares : la parka Expedition et la veste Big Mountain.

Au fil des générations, l’entreprise familiale évolue et produit ses collections au Canada. La marque prend alors sont nom définitif : Canada Goose.

Capables d’affronter le froid glacial, les doudounes Canada Goose équipent les explorateurs. Elles sont aussi les chouchoutes des stars qui les portent à la ville comme à l’écran.

La vente privée Canada Goose

Equipez-vous pour l’hiver, le Grand Nord et l’aventure en montagne avec une doudoune Canada Goose. La marque canadienne présente quelques uns de ses modèles à prix doux le temps d’une vente privée. Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour choisir parmi 3 références pour homme :

la parka Langford

la doudoune Wyndham

la doudoune sans manches Garson

Chacun de ces modèles est décliné dans plusieurs coloris plutôt sobres.

Toutes ces doudounes affichent des réductions autour de 30%.

La vente privée Canada Goose est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une doudoune Canada Goose ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site !

