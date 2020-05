Cadet Rousselle habille les 0-5 ans en vente privée

Marque de mode enfantine des Galeries Lafayette, Cadet Rousselle habille les kids de 0 à 5 ans. Retrouvez sa jolie collection à prix doux en vente privée.

La vente privée Cadet Rousselle

C’est une bien jolie collection été que nous présente Cadet Rousselle en vente privée !

Rendez-vous chez BazarChic pour découvrir ces petits vêtements pour bébés, filles et garçons.

La marque habille les enfants de robes, salopettes courtes, T-shirts aux imprimés arty, polos, chemisettes à motifs all over, shorts et pantalons colorés, pulls et gilets.

Le style est plutôt classique avec une touche de mignonnerie.

Zoom sur quelques looks à composer à petits prix sur cette vente privée

Le look bébé fille

Le T-shirt blanc à manches courtes volantées imprimé La reine des câlins, 5 €

Le pantalon en toile de coton rose pâle, 9 €

Le look bébé garçon

Le T-shirt manches courtes jaune imprimé lion « y’a pas de lézard », 4 €

Le short en coton motifs lion et feuilles, 7 €

Composez de chouettes tenues d’été à petits prix pour vos enfants !

La vente privée Cadet Rousselle est ouverte chez BazarChic jusqu’au 20 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis vêtements pour enfants Cadet Rousselle ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Cadet Rousselle est terminée ?

Retrouvez la collection Cadet Rousselle sur le site BHV.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans mode enfant annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



