Vente privée Brushworks : brosses, pinceaux et accessoires beauté

Brushworks présente ses accessoires beauté en vente privée à prix légers.

Brushworks

Brushworks est une marque spécialisée dans les accessoires beauté. Elle propose de larges gammes d’ustensiles pour le quotidien dans la salle de bain : brosses, pinceaux, éponges, pinces, accessoires cheveux… à l’unité ou en kit.

La vente privée Brushworks

Brushworks présente ses collections complètes d'accessoires chez Beauté Privée.

On y trouve tous les outils pour nos mises en beauté :

pour la coiffure : toutes sortes de brosses à cheveux classiques, démêlantes, rondes, des peignes, des pinces et barrettes, des élastiques spirale Wonder Bobble, des charlottes et serviettes

pour le maquillage : de nombreux pinceaux applicateurs et sets, des éponges blenders, des cotons démaquillants lavables, des recourbe-cils et miroirs de poche

pour le visage : des brosses nettoyantes, des éponges konjac, des rollers et gua sha, un masque gel contour des yeux, des pinces à épiler, des kits relaxation avec masque de nuit

pour les mains et ongles : des ciseaux, des pinces et repoussoirs à cuticule, des kits manucure et blocs polissoirs, des gants exfoliants

Tous ces accessoires beauté sont à prix doux et affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Brushworks est ouverte chez Beauté Privée jusqu'au 16 janvier 2024 à 8h.

L'offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour accessoires beauté Brushworks ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l'offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

Cette vente privée Brushworks est terminée ?

Retrouvez les pinceaux et accessoires Brushworks chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

