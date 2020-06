Et si on mettait le Brésil à nos pieds avec les tongs Brasileras ?

Brasileras nous fait rêver de soleil et de sable chaud ! La marque nous propose ses tongs et chaussures d’été à petits prix en vente privée.

La vente privée Brasileras

Brasileras vient en fait de Barcelone, autre destination, certes moins lointaine et exotique, mais où l’on peut aussi bien profiter de plages ensoleillées.

La marque chausse hommes, femmes et enfants pour les beaux jours et les vacances en bord de mer ! Elle vient nous présenter en vente privée une belle sélection de ses chaussures d’été Made in Brazil pour tous les styles.

La collection Brasileras se compose de :

tongs brésiliennes classiques unies ou bicolores décorées du drapeau brésilien 🇧🇷

tongs fantaisie avec semelles à décors et motifs colorés,

mules et tongs à brides textile ou en crochet,

mules en caoutchouc et claquettes,

sandales plates à scratch,

chaussures en toile esprit espadrilles modernes, unies ou aux imprimés fantaisie.

Voici quelques exemples de tongs et chaussures d’été qu’on peut trouver sur cette vente privée :

C’est le moment de passer nos pieds en mode été !

La sélection de chaussures et tongs Brasileras est présentée à petits prix. Private Sport Shop affiche des réductions jusqu’à 70%.

La vente privée Brasileras est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au jeudi 2 juillet 2020.

J'y vais !

Le code promo Private Sport Shop

En ce moment, la livraison est offerte dès 80 € de commande.

Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo FREESHIP20 dans la case prévue sur la page panier.

L’offre est valable jusqu’au 28 juin.

Cette vente privée Brasileras est terminée ?

Retrouvez un grand choix de tongs brésiliennes sur Spartoo.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr