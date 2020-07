Vente privée Bourjois : maquillage et soins à prix tout doux

Bourjois vient nous pomponner en vente privée. Retrouvez ses lignes beauté et make up à prix tout doux !

La vente privée Bourjois

Bourjois, c’est la marque parisienne de maquillage et soins qu’on aime pour sa simplicité.

Sa devise : « la beauté est un jeu ».

Alors jouons à se faire un joli regard avec ces mascaras, crayons, fards à paupières au format Satin Edition, en bulle texture crème-poudre, en quatuor ou en palettes.

Jouons aussi avec bonne mine grâce à ces fonds de teint et anti-cernes Always Fabulous, City Radiance, Healthy Mix, 123 Perfect…

Jouons avec sourire et les rouges à lèvres Rouge Edition dans un grand choix de teintes, les rouges à lèvres liquides Velvet et Souffle de Velvet, et les crayons contour des lèvres.

Enfin, jouons de nos mains et appliquons un de ces vernis à ongles 1 seconde, So Laque et La Laque Gel.

Et avec ceci, Bourjois nous propose quelques uns de ses sent-bon et soins pour le corps : déodorants, parfums et illuminateurs.

Tous ces produits sont à prix doux et affiche des réductions de -40 à -70%.

La vente privée Bourjois est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 13 juillet 2020 à 8h.

Je veux !

Impatients de recevoir votre commande beauté ? Showroomprivé prévoit pour cette vente l’option de livraison express en 24 heures !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les produits de beauté Bourjois ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Bourjois est terminée ?

Retrouvez tout l’univers beauté Bourjois sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

