Vente privée Bouclème : soins pour cheveux bouclés

Sublimez vos boucles ! La vente privée Bouclème propose à prix doux des routines capillaires spécifiques pour cheveux bouclés.

Bouclème curls redefined

Michele Scott-Lynch a fondé Bouclème, une marque de soins capillaires avec une expertise cheveux bouclés, ondulés, frisés et crépus.

Son objectif : aider les femmes et les filles à assumer leurs boucles. Exit le fer à lisser ! Bouclème propose des produits pour sublimer les chevelures texturées.

Les soins Bouclème sont inspirés par la nature et formulés à base d’extraits végétaux actifs et d’huiles essentielles.

La vente privée Bouclème

Testez l’efficacité des soins Bouclème sur vos cheveux ! La marque britannique propose ses gammes de soins capillaires en vente privée.

Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour composer une routine complète pour boucles parfaites.

En rayon, des shampoings et après-shampoings, des masques et crèmes, des brumes et sérums, des gels et produits coiffants vont fortifier et nourrir vos cheveux, booster l’hydratation et redéfinir vos boucles.

Tous ces produits sont à prix doux et affichent des réductions de 30% à 60%.

La vente privée de soins Bouclème est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 15 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les shampoings Bouclème ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

Cette vente privée Bouclème est terminée ?

Retrouvez les soins capillaires Bouclème chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans soins cheveux annoncés sur le blog !

