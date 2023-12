Vente privée Born Living Yoga : sportswear fitness

Boostez vos séances fitness avec une tenue sport design et stylée à prix léger ! Direction cette vente privée Born Living Yoga !

Born Living Yoga

Born Living Yoga est une marque espagnole de sportswear.

Elle équipe les femmes de tenues à la fois confortables et stylées pour le yoga, le fitness, le training, l’aérobic…

Son vestiaire sportif est composé de brassières, débardeurs et T-shirts, leggings, cyclistes, joggings et shorts.

Born Living Yoga s’engage pour l’écologie et notamment la préservation de l’eau. La marque utilise, pour la confection de ses vêtements, des fibres durables qui nécessitent peu d’eau lors de la fabrication et qui évitent le rejet de micro-plastique lors du lavage.

La vente privée Born Living Yoga

Vous avez pris de bonnes résolutions pour la rentrée ? Il est temps maintenant de s’équiper pour vos séances de sport.

Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour profiter des petits prix sur votre prochaine tenue de yoga et fitness.

Born Living Yoga propose une belle sélection de brassières, crop tops, débardeurs, leggings et cyclistes. Les coupes sont modernes, tantôt basiques, tantôt sophistiquées avec découpes et liens.

Ces tenues seconde peau sont proposées dans un beau choix de coloris, à assortir ou à mixer.

Zoom sur quelques looks sport disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces pièces affichent de belles réductions.

La vente privée Born Living Yoga est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 27 décembre 2023.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les tenues Born Living Yoga, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

