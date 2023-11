Vente privée Bons Baisers de Paname : sneakers et sandales

Mettez Paris à vos pieds ! Shoppez les sneakers tendances sur cette vente privée Bons Baisers de Paname et faites passer le message !

Bons Baisers de Paname

Inspirés par la capitale, Isabelle et Luc ont créé Bons Baisers de Paname en 2016. La jeune marque propose des chaussures et accessoires au style urbain et créatif, un brin arty, à l’image de Paris.

La pièce phare : la paire de sneakers Edith à message d’amour, déclinée à l’infini et toujours signée d’un bisou. 💋

Les années passent et la marque parisienne étoffe ses collections. Vêtements, chaussures, sacs, toutes les pièces affichent un style fun et décalé.

La vente privée Bons Baisers de Paname

Direction le site Showroomprivé pour s’offrir les pépites du moment ! Bons Baisers de Paname y expose ses chaussures tendances, sacs et accessoires fantaisie à prix légers.

Les chaussures Bons Baisers de Paname

On y retrouve les iconiques sneakers Simone à lacets ainsi que les fameuses baskets à scratch Edith, en cuir, en velours, à motifs animalier, à paillettes et à messages.

Coup d’œil à quelques modèles sympas disponibles sur cette vente privée :

Et pour l’été, Bons Baisers propose aussi sa collection de sandales à talons, spartiates, nu-pieds et mules.

Toutes ces chaussures affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Bons Baisers de Paname est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 12 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de sneakers Bons Baisers de Paname ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Bons Baisers de Paname est terminée ?

Retrouvez toute la collection de chaussures BBDP chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

