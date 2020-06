Vente privée Boho Green Make-up : maquillage bio

Boho Green Make-up, c’est la marque de maquillage bio et engagée pour l’écologie. Elle arrive en vente privée pour nous proposer ses collections à prix doux. Plein de belles raisons d’opter pour ses produits !

La vente privée Boho Green Make-up

Boho est la marque française de maquillage bio labellisée Cosmebio qui propose toute une gamme make-up naturelle de qualité professionnelle. Ses produits pour les yeux, les lèvres, le teint et les ongles sont actuellement disponibles chez Private Green.

Cette vente privée nous présente ses mascaras et eyeliners pointe feutre, ses crayons yeux et sourcils, ses ombres à paupières, ses rouges à lèvres hydratants et crayons, ses poudres compactes, terres cuites et terracottas, ses BB crèmes et correcteurs de teint, ses vernis à ongles longue tenue formulés à partir de coton, pomme de terre, maïs, manioc ou blé, ses soins des ongles, base protectrice, durcisseur et top coat brillant.

Boho propose également des pinceaux de maquillage vegan, fabriqués en France, composés de bois issu de forêts gérées durablement et de poils synthétiques.

Profitez des petits prix pour faire le plein de maquillage ! Tous ces produits affichent des remises autour de 30-40%.

La vente privée de maquillage bio Boho Green Make-up est ouverte chez Private Green jusqu’au 6 juillet 2020.

