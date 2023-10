Vente privée Bodum : cafetières, théières et services design

Praticité et design sont au rendez-vous de cette vente privée Bodum. Cafetières, théières et services complets y sont à prix légers.

Bodum

C’est à Copenhague que Peter Bodum lança sa société éponyme.

Bodum mixe design scandinave et art du café à l’italienne pour proposer des cafetières originales, pratiques et de qualité.

Ses produits phares : la première cafetière italienne MOCCA, la cafetière italienne à dépression SANTOS et l’emblématique cafetière à piston CHAMBORD.

La marque élargit sa gamme avec des services à café, puis diversifie son offre en proposant tout le nécessaire pour le thé.

Inspirée de la cafetière à piston, la théière ASSAM permet aux amateurs de thé d’obtenir l’infusion parfaite.

Bodum propose maintenant aussi vaisselle, petit électroménager et ustensiles de cuisine.

La vente privée Bodum

La marque danoise expose ses lignes pour la cuisine en vente privée.

On y retrouve à prix réduits les produits phares signés Bodum, comme la cafetière CHAMBORD et la théière ASSAM, ainsi que bien d’autres ustensiles pour le café ou le thé.

Avec ceci, de la vaisselle, des tasses, des mugs, des bols, des verres et des assiettes, des bocaux et boites de rangement, des pichets, des carafes et gourdes isothermes, mais aussi du petit électroménager pour la cuisine.

La vente privée Bodum est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le design Bodum ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Bodum est terminée ?

Retrouvez les cafetières et services sur la boutique Bodum Amazon.

Jetez un œil à tous les bons plans pour la maison annoncés sur le blog !

