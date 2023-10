Vente privée Bleu Blanc Rouge : la mode french touch

Bleu Blanc Rouge présente sa collection élégante à prix doux en vente privée. Craquez pour les looks colorés de la marque frenchy !

Bleu Blanc Rouge

Bleu Blanc Rouge est une marque du groupe français Indies spécialisé dans le prêt-à-porter féminin. Installée en Provence, elle crée des collections audacieuses mixant matières, imprimés colorés et détails fantaisie : broderies, galons, pompons…

Son créneau : la mode inspirée par l’élégance à la française.

Le résultat : des silhouettes chics et sophistiquées avec une touche créateur.

La vente privée Bleu Blanc Rouge

La marque frenchy arrive en vente privée. Elle nous présente sa collection élégante à prix doux chez BazarChic. On y retrouve ses lignes colorées composées de robes pour petites et grandes occasions, des blouses, de jupes courtes ou longues, de pantalons, de mailles, de vestes et blazers, et d’ensembles en mix and match.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est proposée à prix léger. Les vêtements présentés affichent des réductions autour de 65%.

La vente privée Bleu Blanc Rouge est ouverte chez BazarChic jusqu’au 22 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Bleu Blanc Rouge ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

