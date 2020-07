Ble Resort Collection : le beachwear bohème venu de Grèce

Cet été, adoptez le look bohème from Greece ! Cette vente privée Ble Resort Collection propose ses lignes beachwear à petits prix.

La marque Ble Resort Collection

Ble signifie bleu en grec. Bleu comme le ciel d’été, bleu comme la Mer Egée.

C’est aussi le nom de cette marque grecque de beachwear au féminin.

Ble Resort Collection crée des looks d’été parfaits pour des moments sous le soleil, des vacances à la plage.

Son vestiaire se compose de pièces légères aux coupes amples, et imprimés tendance hippie.

La vente privée Ble Resort Collection

La marque expose sa collection chez Showroomprivé le temps d’une vente privée. Et le temps pour nous de craquer pour son style bohème à souhait !

Robes courtes ou longues, caftans, kimonos, ponchos, tops, blouses et chemises, shorts, pantalons et jupes longues, affichent imprimés et détails d’inspiration ethnique et hippie : tie and dye, franges, pompons, sequins.

Zoom sur quelques jolies tenues estivales disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée d’accessoires indispensables des looks d’été : sacs de plage, paniers tressés, cabas, pochettes, chapeaux de paille, draps de bain et bijoux fantaisie.

Toutes ces pièces affichent des remises autour de 50%.

La vente privée Ble Resort Collection est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 13 juillet 2020 à 8h.

Cette vente Ble Resort Collection est terminée ?

