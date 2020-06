Biosolis : la protection solaire bio est disponible en vente privée

Protégez-vous du soleil en version bio avec les soins solaires Biosolis. La marque belge propose en vente privée des gammes complètes pour toutes les envies bronzette.

La marque Biosolis

Venue de Belgique, Biosolis crée des lignes de soins solaires vegan certifiés bio aux filtres 100% naturels.

Son slogan : Protège l’Homme du soleil et la Terre de l’Homme.

Biosolis s’engage pour l’environnement et est devenu membre de 1% for the Planet. Ainsi, la marque reverse 1% de son chiffre d’affaires à des organisations de protection et de restauration de l’environnement : Reef Check et Surfrider Foundation Europe.

La vente privée Biosolis

A l’approche des vacances d’été, Biosolis s’invite chez Private Green le temps d’une vente privée.

On y retrouve ses soins solaires pour toute la famille et pour toutes les envies de soleil et de bronzage :

du lait hydratant autobronzant

un produit en spray qui permet d’obtenir un hâle naturel

des soins solaires pour le visage et le corps protection SPF 30 ou 50

crème, lait ou spray, choisissez la texture et l’indice adapté à votre peau

crème, lait ou spray, choisissez la texture et l'indice adapté à votre peau des crèmes solaires spécifiques bébé et enfant

des produits très haute protection résistants à l’eau et sans parfum

des produits très haute protection résistants à l'eau et sans parfum des huiles solaires hydratantes et parfumées protection SPF 6 ou 20

des soins à l’huile de karanja pour un bronzage doré et durable

des soins à l'huile de karanja pour un bronzage doré et durable du lait après-soleil à l'aloe vera

un soin rafraîchissant, apaisant qui prolonge le bronzage

Choisissez votre allié de l’été à petit prix !

Tous ces soins affichent des remises autour de 40%.

La vente privée Biosolis est ouverte chez Private Green jusqu’au 16 juin 2020.

Cette vente privée Biosolis est terminée ?

Retrouvez les gammes de soins solaires Biosolis sur Amazon .

