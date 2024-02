Vente privée Bikini Bar : maillots de bain fantaisie et colorés

Voila une vente privée qui va ensoleiller votre shopping : Bikini Bar dévoile ses beaux maillots colorés à prix légers !

Bikini Bar

Bikini Bar est une marque française spécialiste du swimwear féminin. Elle crée des lignes de maillots de bain tendance au style frais et dynamique.

Ses collections affichent des imprimés colorés tantôt graphiques, tantôt exotiques. On aime ses jolis détails fantaisie, liseré contrastant ou petite breloque bijou à l’entre-bonnet.

La vente privée Bikini Bar

Couleurs fluo, bandes color-block, rayures flashy, fleurs multicolores et motifs d’inspiration ethnique décorent joyeusement les maillots de bain Bikini Bar.

Venez découvrir sa collection et craquer sur les jolis modèles présentés en vente privée chez BazarChic ! Il y en a pour tous les styles et toutes les coupes avec des hauts forme triangle, corbeille, foulard noué sur la nuque, bandeau vrillé, des culottes classiques ou taille haute et des shorts de bain. Composez ainsi votre maillot deux pièces idéal en mix and match !

Zoom sur quelques jolis maillots disponibles sur cette vente privée :

Si les bikinis sont à l’honneur, les adeptes de maillots une pièce trouveront aussi leur bonheur parmi la sélection.

Tous ces modèles sont à prix doux et affichent des réductions autour de 60%

La vente privée Bikini Bar est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 mars 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un maillot de bain Bikini Bar ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Bikini Bar est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

