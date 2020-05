Craquage bijoux fantaisie : la vente privée Lucette Paris

Posted by -

Lucette crée des bijoux fantaisie, fins et féminins, qu’elle vient nous proposer en vente privée. On craque pour ses créations à accumuler aux doigts, aux poignets, au cou et aux oreilles !

La vente privée de bijoux Lucette

Rendez-vous chez BazarChic pour un craquage bijoux !

Fan de bijoux fins, argentés ou dorés ? Vous allez adorer la collection signée Lucette Paris.

La marque crée des lignes aux noms humoristiques : des bagues « au doigt et à l’œil », des boucles « oreille absolue », des bracelets « à main levée », des colliers « pendu à son cou ».

En boutique, on craque pour ses bagues, ses boucles d’oreilles pendantes, puces et créoles, ses contours d’oreilles, ses bracelets chaînes et joncs, ses colliers, à assortir pour composer de jolies parures ou à dépareiller pour un effet bohème.

Les bijoux Lucette sont réalisés en argent 925/1000 ou en métal plaqué or jaune 750/1000 et décorés de breloques fines et fantaisie, de zircons scintillants, de pierres colorées : quartz, aventurine, améthyste, agate, amazonite… Ils sont parfaits portés seuls ou accumulés.

Côté motifs, on retrouve des lignes géométriques et formes épurées, mais aussi des feuilles de ginkgo, des plumes, des coquillages, des arbres de vie, des ananas, des symboles infini, des croissants de lune, des nuages…

Voici mes bijoux coup de cœur :

Plein de jolies créations nous sont présentées ici à prix doux.

De quoi ajouter la touche finale à notre look en toute légèreté. Et sans se ruiner !

La vente privée de bijoux Lucette est ouverte jusqu’au 12 mai 2020 à 8h.

Vos nouveaux bijoux seront livrés dans leur pochon avec une garantie de 3 mois sur présentation de la facture BazarChic.

Cette vente privée Lucette est terminée ?

