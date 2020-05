Faites le plein de fournitures, crayons, loisirs créatifs sur cette vente privée BIC

Surtout connue pour ses stylos bille et ses rasoirs, BIC arrive en vente privée avec son lot de fournitures d’écriture, de dessins et de loisirs créatifs. On fait le plein pour le bureau, l’école, la maison à petits prix !

La vente privée BIC

La marque française BIC a eu sa place dans toutes les trousses d’écoliers grâce à ses fameux stylos BIC et ses gros stylos 4 couleurs.

Toujours très présente dans les domaines de l’écriture et du dessin, elle propose en vente privée une grande sélection de produits pour l’école, le travail et les loisirs.

C’est la vente privée parfaite pour faire le plein de fournitures scolaires avant la rentrée. Ainsi qu’un petit réappro en cours d’année.

Car je ne sais pas comment c’est chez vous, mais ici, même avec 10 tubes de colle et 3 gommes apportés en classe en septembre, je me retrouve en milieu d’année avec un mot dans le cahier de liaison : SOS colle et gomme !

Ils en font quoi sérieux ?

Bref, voici donc ce que l’on trouve en ce moment sur cette vente privée BIC :

Les fournitures

Ecriture

Ses stylos Crystal de toutes les teintes et stylos 4 couleurs sont en rayon avec des produits plus innovants : les stylos bille Gel-Ocity effaçables avec recharges, des stylos plumes et cartouches d’encre, des crayons à papier et porte-mines, des feutres surligneurs fluo et pastel, des marqueurs permanents, des ardoises et feutres Velleda .

Ses stylos Crystal de toutes les teintes et sont en rayon avec des produits plus innovants : les stylos bille Gel-Ocity effaçables avec recharges, des stylos plumes et cartouches d’encre, des crayons à papier et porte-mines, des feutres surligneurs fluo et pastel, des marqueurs permanents, des ardoises et . Dessin et coloriage

Bic propose des boîtes de crayons et feutres de toutes les tailles.

Bic propose des boîtes de crayons et feutres de toutes les tailles. Correction

Toutes vos erreurs d’écriture ont aussi leur correction BIC : gomme, effaceurs-réécriveurs, rubans correcteurs Tipp-Ex.

Toutes vos erreurs d’écriture ont aussi leur : gomme, effaceurs-réécriveurs, rubans correcteurs Tipp-Ex. Création

Et pour vos créations, Bic propose des ciseaux, des tubes de colle, de la colle pailletée, des kits de papeterie, mallettes de coloriage et kits pour anniversaire.

Zoom sur le set My Colouring Box : Un joli coffret de papeterie contenant : 12 feutres, 18 crayons, 6 tubes de colle pailletée, 1 album de coloriage et 36 autocollants, le tout dans une boîte cadeau.



Ce set de papeterie est en vente au prix de 14,99 € (au lieu de 24,90 €).

Le rasage

Autre spécialité de BIC : les rasoirs jetables ! On retrouve ses gammes pour femme et homme : Miss Soleil, Pure Lady, Soleil Bella, Flex3, Flex4, Flex5, Bic 3 Action, ainsi que les gels et mousses à raser Soleil Lady et Confort.

Tout est à petits prix !

La vente privée BIC est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 16 mai à 8h.

Je veux !

Cette vente privée BIC est terminée ?

Retrouvez tout l’univers BIC sur Amazon .

