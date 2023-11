Vente privée Bestform : Lingerie grandes tailles à petit prix

Faites confiance au spécialiste de la lingerie grandes tailles pour mettre votre silhouette généreuse en valeur. Shoppez vos dessous à prix doux sur cette vente privée Bestform !

Bestform Lingerie

C’est à New York que Bestform lança son premier soutien-gorge. Son objectif : offrir une lingerie de maintien élégante pour les poitrines généreuses.

Elle habilla ainsi en toute légèreté les pin-up, avant de connaître un succès international grâce à son soutien-gorge Emily.

Aujourd’hui, Bestform est une référence dans le domaine de la lingerie grandes tailles et offre des pièces confortables, gainantes et stylées.

Sa devise : « Toutes des muses ». Ses campagnes publicitaires fun et décalées mettent en avant la féminité et le body-positivisme.

La vente privée Bestform

Bestform nous dévoile sa lingerie à prix sexy chez Showroomprivé. Rendez-vous cette vente privée pour profiter des réduction sur une belle sélection de dessous.

On se compose des ensembles élégants et fantaisie parmi ces soutiens-gorge bonnets B à G, culottes, shortys et strings. Et on se sculpte une silhouette parfaite grâce à la lingerie gainante, body et culotte taille haute.

Couleurs, dentelle et jolis motifs s’affichent sur ces pièces pétillantes.

Zoom sur quelques pièces de lingerie disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces pièces affiches des réductions autour de 60%.

La vente privée Bestform Lingerie est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 8 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie ! Inscrivez vous profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

