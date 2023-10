Vente privée Bérénice : le vestiaire féminin tendance

Berenice présente sa collection toute féminine en vente privée. Craquez pour ses belles pièces chics et tendances à prix légers !

Berenice Paris

Passionné de mode, Frédéric Krief créa Berenice en 2004.

Sa volonté : proposer un vestiaire intemporel, de la maille basique et chic, des pièces aux couleurs féminines et aux coupes élégantes.

Le tout est réalisé dans des matières nobles : laine, coton, cachemire, cuir, flanelle.

Côté coloris, la marque mise sur des teintes tendances : ocre, rhubarbe, caramel, pétale, carbone.

La vente privée Berenice

Berenice est l’invitée de Showroomprivé. La marque parisienne y propose son dressing à prix léger à l’occasion d’une vente privée.

On craque pour ses petites robes aux détails ultra-féminins, ses tops légers, ses blouses élégantes, ses mailles douces et fantaisie, ses jupes courtes ou longues, ses jeans tendances et pantalons city, ses vestes et manteaux élégants.

Côté détails, on aime les beaux imprimés, les volants, les fonces, la dentelle…

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de chaussures, sneakers, boots et bottes, ainsi que de quelques accessoires, sacs, foulards et ceintures.

Le tout affiche des réductions autour de 80%.

La vente privée Berenice est en cours chez Showroomprivé jusqu’au 26 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

La vente privée Bérénice est terminée ?

