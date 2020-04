Bensimon chausse les kids en vente privée

Bensimon revient en vente privée pour chausser nos enfants. Ses fameuses tennis en toile sont à petits prix. On en profite !

La vente privée Bensimon enfant

Bensimon fait partie de ces marques fétiches qui marquent des générations.

Elle nous a chaussées il y de nombreuses années. Et maintenant ses sneakers se retrouvent aux pieds de nos enfants.

Cette vente privée nous propose une belle sélection de modèles basiques et fantaisie.

On y retrouve les intemporelles ballerines à élastique, les tennis à lacets et les incontournables tennis à œillets et élastique.

Côté couleurs, Bensimon affiche ici une belle palette de teintes. Il y en a pour tous les goûts avec du blanc, du bleu et du marine, du vert, du kaki, du marron, du rouge et du bordeaux, du corail, du rose, du jaune et du moutarde.

Et côté style, il y a des tennis unie, à motifs fantaisie, à pois, à petites fleurs, et de la broderie anglaise… Donc des chaussures résolument girly et d’autres mixtes qui pourront être portées aussi bien par les filles et les garçons.

On en profite pour chausser nos kids pour la saison.

Les tennis Bensimon sont présentée à petits prix. Bebeboutik affiche des remises autour de 60%.

La vente privée est ouverte jusqu’au 1er mai 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Bensimon est terminée ?

Retrouvez la collection enfant Bensimon sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures enfants annoncés sur le blog !

