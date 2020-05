Bensimon nous chausse casual et stylé en vente privée

Envie de chaussures casual et stylées ? Bensimon arrive en vente privée ! Doit-on encore présenter la célèbre marque de tennis en toile qui a chaussé des générations de modeuses ?

La vente privée Bensimon

Nous retrouvons chez BazarChic ses fameuses chaussures inspirées des sneakers de l’armée.

Ses modèles a œillets, lacets ou larges élastiques, déclinés dans un beau choix de couleurs sont proposés ici à petits prix. Le top pour chausser femmes, hommes et enfants en toute simplicité.

Bensimon a depuis largement diversifié ses collections. La marque propose maintenant aussi des tennis fantaisie à motifs camouflage, léopard, fleurs, carreaux, perles brodées, des baskets en cuir et velours de cuir, des chaussures montantes lacées ou à boucles… Bref, il y en a pour tous les styles !

Il y en a aussi pour toutes les saisons avec quelques modèles fourrés. Bensimon nous chausse ainsi toute l’année !

Vous cherchez à ajouter une paire de Bensimon à votre shoesing ? Rendez-vous sur cette vente privée Bensimon jusqu’au 12 mai 2020 pour profiter de folles réductions !

Je shoppe ma paire de Bensimon chez BazarChic

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les tennis en toile Bensimon ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

En savoir plus sur Bensimon

Les tennis en toile Bensimon must have du shoesing féminin sont en fait inspirées des sneakers de l’armée.

Elles se déclinent maintenant à l’infini !

Bensimon nous montre tout ! Coup d’œil en coulisses dans les studio de création de la maison Bensimon avec Femme Actuelle :

Cette vente privée Bensimon est terminée ?

Retrouvez les collections Bensimon chez Spartoo et profitez de remises grâce aux codes promos que je mets à jour régulièrement en colonne de droite du blog.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés ici !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



