Vente privée Benetton : mode haute en couleurs

Benetton arrive en vente privée avec sa mode vitaminée. Osez la couleur et craquez pour ces pièces à prix doux qui mettent de bonne humeur !

La marque Benetton

C’est en 1965 que la famille Benetton crée sa marque de prêt-à-porter : United Colors of Benetton.

Son style : des pièces basiques et colorées, unies ou en color-block pour des looks casual.

La marque italienne mise sur des campagnes de communication provocatrices pour faire le buzz autour de ses collections.

La vente privée Benetton

Rendez-vous chez Showroomprivé pour mettre de la couleur dans votre dressing et dans vos looks !

Cette vente nous propose les collections de la célèbre marque italienne pour toute la famille. Turquoise, corail, anis, orange, jaune, fuchsia, framboise…, motifs graphiques et multicolores s’affichent sur shoppe des T-shirts et débardeurs, des blouses et chemises, des pulls et gilets, des robes et jupes, jeans et pantalons, des vestes et manteaux.

Alors, osons la couleur avec ces fringues pour toutes les saisons !

Coup d’œil à quelques pièces colorées de la collection femme disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée d’accessoires, casquettes, écharpes, gants, ceintures et sacs.

On fait le plein de vêtements et accessoires pour femme, homme et enfant à petits prix.

La vente privée Benetton est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 26 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la mode colorée Benetton ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Benetton est terminée ?

Retrouvez les collections de la marque sur l’e-shop Benetton.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

