Beliza Swimwear fait défiler ses maillots de bain en vente privée

Envie d’un maillot de bain chic et sexy ? Rendez-vous sur la vente privée Beliza Swimwear ! La marque marseillaise propose ses collections à petits prix !

Beliza Swimwear

Lisa Chotard crée Beliza Swimwear en 2006. Passionnée de mode et de plongée sous-marine, et inspirée de voyages, la créatrice compose des collections de maillots de bain chics, sexy et confortables.

La marque mise sur la créativité et la qualité, en choisissant de belles matières et des finitions impeccables.

Le style Beliza : luxe et sensualité.

La vente privée de maillots de bain Beliza

Beliza fait défiler ses collections swimwear et beachwear en vente privée. Direction BazarChic pour découvrir ces jolis maillots.

Ambiance séduction pour cette vente privée très estivale.

Au rayon maillots de bain une pièce, on choisi parmi des modèles ultra glamour aux lignes sexy, bustier élégant, one shoulder, foulard à décolleté plongeant, trikini minimaliste…

Au rayon maillots de bain 2 pièces, on se compose des bikinis en mix and match avec des hauts forme bandeau, triangle coulissant, bustier, brassière et des bas classiques, culottes à nouer sur les côtés, shortys.

Et côté détails, coloris métallisés, liens dorés, anneaux métalliques, pompons, motifs strassés scintillants, nouettes, imprimés colorés, animaliers, reptile et léopard.

Certains modèles sont réversibles pour changer facilement de couleur et de style.

Ces maillots de bain sont accompagnés de quelques pièces de beachwear, robes de plage courte ou longues, tuniques et ponchos, shorts et paréos, ainsi que de sandales fantaisie décorées de coquillages.

Tous ces beaux maillots sont à petits prix et affichent des remises autour de 60%.

La vente privée Beliza Swimwear est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 juillet 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez les maillots de bain Beliza Swimwear ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de maillots Beliza est terminée ?

Retrouvez les maillots de bain Beliza Swimwear sur Amazon .

Jetez aussi un oeil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

