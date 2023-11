Vente privée Belair Paris : Dressing branché à prix léger

Le grand rendez-vous shopping mode du moment c’est la vente privée Belair ! La marque parisienne y habille, de son style élégant et branché, la modeuse urbaine.

Belair Paris

Les frères Franck et Eric Sitruk ont créé Fashion Bel Air à Paris en 1985. Au départ fabricant de vêtements, fournisseur pour des enseignes de mode, la marque lança ses propres collections de prêt-à-porter féminin. Avec son style bobo chic, mixant tendances et vintage, Belair vise la jeune femme moderne et décontract ée.

La marque propose aussi une collection enfantine qui habille les fillettes à la mode.

La vente privée Belair Paris

Envie de rafraîchir votre dressing ? Direction le site de ventes privées BazarChic pour profiter de réductions sur les collections Belair !

Quel bonheur de voir défiler toutes ces jolies choses à petits prix…

On croule sous toutes ces fringues tendances, ces robes courtes ou longues, ces jolies combis, ces caracos en dentelle fine et tops légers, ces t-shirts à message, ces blouses et chemisiers chics, ces chemises en soie ou satin, ces pièces en maille originales, ces pantalons et jeans aux coupes parfaites, ces jupes et shorts, ces blousons, vestes et manteaux en laine…

Côté look, ça va de rock à preppy, avec toujours une pointe d’audace !

Voici un petit aperçu des merveilles à dénicher sans se ruiner sur cette vente privée :

Prêtes à tout dévaliser pour se faire un dressing au top ? C’est parti pour une web-virée shopping de folie !

La vente privée Bel Air est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 novembre 2023.

J'y vais !

Profitez vite de vos nouvelles fringues ! BazarChic prévoit une expédition des commandes sous 72h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Belair ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Belair est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…