Vente privée Ba&sh : prêt-à-porter, chaussures et accessoires

Puisqu’on ne rate pas une vente privée Ba&sh, on fonce jeter un œil à celle-ci qui propose une belle sélection de pièces coup de cœur.

Ba&Sh

Passionnées de mode, Barbara Boccara & Sharon Krief ont créé Ba&Sh en 2003.

Leur volonté : composer une garde-robe moderne pour que les femme se sentent belles et bien.

La marque parisienne propose un vestiaire tendance et élégant au style authentique et audacieux.

La vente privée Ba&Sh.

Ba&Sh expose sa collection chez Showroomprivé. C’est l’occasion idéale pour s’offrir de belles pièces à prix légers.

La marque nous y présente un grand choix de robes courtes ou longues pour toutes les saisons, des tops aux détails bohèmes, des T-shirts à messages, des blouses aux imprimés floraux, des petits pulls aux coupes féminines, des combis élégantes ou tendance workwear, des jeans et pantalons city ou casual, de jolies jupes et des shorts pour montrer ses gambettes, des vestes, blazers et manteaux.

Coup d’œil à quelques jolies pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est accompagnée de chaussures, ceintures, foulards et chapeaux.

Toutes ces jolies pièces créatives sont à prix réduits.

La vente privée Ba&Sh est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la collection Ba&Sh ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Ba&Sh est terminée ?

Retrouvez la collection Ba&Sh chez Place des Tendances.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



