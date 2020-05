Vente privée Banana Moon : maillots de bain et beachwear

Rendez-vous chez Showroomprivé pour se looker pour la plage. Cette vente privée Banana Moon nous propose un beau choix de maillots de bain et beachwear à petits prix.



La vente privée Banana Moon

Banana Moon a mis le soleil de Californie dans une collection mode toute estivale. La marque spécialiste du beachwear tendance au féminin nous propose en vente privée ses lignes bain et mode.

On choisit son maillot de bain de l’été parmi une belle sélection de modèles deux pièces coordonnables ou en mix and match, ainsi que des maillots une pièce élégants.

Les coupes sont résolument modernes. On aime ses bikinis so chic aux drapés glamour, ses brassières à motifs ethniques, ses maillots à fleurs exotiques, ses imprimés effet tie and dye tendance hippie, ses culottes à nouettes…

Au rayon beachwear, on découvre tout un dressing de vacances d’été. On s’y shoppe des T-shirts, des tops aux épaules dénudées, des blouses légères, des tuniques en voile aux imprimés exotiques, des petites robes de plage et des shorts de bain.

Le tout est à petits prix !

La vente privée Banana Moon est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les maillots de bain Banana Moon ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Banana Moon est terminée ?

Retrouvez les maillots de bain Banana Moon chez Lemon Curve.

Jetez aussi un coup d’œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



