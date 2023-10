Vente privée Bahoma London : bougies et soins parfumés

Ajoutez une touche fraîche, florale, fruitée ou épicée à votre intérieur ! Craquez pour les senteurs, bougies et parfums Bahoma London à prix doux à l’occasion de cette vente privée.

Bahoma London

Fondée en 2006 à Londres, Bahoma est une marque britannique créatrice de senteurs. Elle diffuse ses compositions olfactives exclusives au format bougie parfumée, fragrance d’intérieur avec tiges de rotin, brume pour la maison, mais aussi soins corporels.

Son nez Margaret Strug-Guzowska mixe des senteurs classiques pour obtenir un mélange original et subtile, provoquant l’émotion.

Les bougies en cire de paraffine sont coulées à la main et présentées dans des photophores élégants en verre ou dans des boites métal décoratives.

La vente privée Bahoma London

La marque anglaise présente ses collections senteurs en vente privée. Venez les découvrir à prix doux chez BazarChic.

Créez une atmosphère agréable et envoutante à la maison avec ses bougies parfumées, ses diffuseurs de parfums d’ambiance et ses vaporisateurs d’intérieur.

Ses senteurs phares : fleur de cerisier, vanille, jasmin, rose, bois de santal, orange épicée, lavande…

Bahoma propose aussi ses gammes de soins parfumés : gel douche et huile de bain, crème et lotion pour le corps, gommage corporel et sels de bain.

Ces produits sont vendus à l’unité ou en coffret. Ils sont tous à prix légers.

La vente privée Bahoma London est ouverte chez BazarChic jusqu’au 19 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les senteurs Bahoma London ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

